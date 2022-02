Dalla rete con il Lecce in Coppa Italia il 12 agosto 2016 a quella contro l'Atalanta dello scorso 15 maggio. Così, raccogliendo in un video ognuna delle 32 perle messe a segno con la maglia del club più antico d'Italia, il Genoa ha voluto salutare Goran Pandev.



Nell'ultimo giorno di mercato il macedone ha lasciato il Grifone dopo sei stagioni e mezza per accasarsi al Parma. Ma il ricordo del contributo dato in questi lunghi anni alla causa rossoblù non andrà perduto nella mente dei tifosi che guarderanno con occhi lucidi le sue 32 esultanze all'ombra della Lanterna.