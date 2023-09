Dieci acquisti e diciassette cessioni, a cui vanno aggiunti quattro giocatori lasciati senza contratto e altrettanti tornati dai rispettivi prestiti. In totale ben 35 calciatori mobilitati. Si può riassumere molto sinteticamente in queste cifre il mercato del Genoa.



Un mercato che tuttavia potrebbe continuare nei prossimi giorni, considerando che alcuni giocatori restano sul mercato. Per loro la speranza è quella di riuscire a trasferirli in quei paesi in cui le trattative non sono ancora chiuse.



Questo, nel dettaglio, il riassunto delle operazioni di mercato messe a referto dalla società rossoblù in questa sessione estiva:



ACQUISTI: Martin (Mainz), Leali (Ascoli), Sommariva (Pescara), Retegui (Boca Juniors), Thorsby (Union Berlino), De Winter (Juventus), Messias, (Milan), Malinovskyi (Olympique Marsiglia), Haps (Venezia), Kutlu (Galatasaray).



RISCATTI: Martinez (RedBull Lipsia), Puscas (Reading).



CESSIONI: Dragus (Standard Liegi), Salcedo (Inter), Czyborra (PEC Zwolle), Semper (Como), Boci (Lecco), Touré (Le Havre), Portanova (Reggiana), Cassata (Spezia), Accornero (Pescara), Lipani (Sassuolo), Favilli (Ternana), Coda (Cremonese), Parigini (Feralpisaló), Besaggio (Brescia), Pajac (Reggiana), Aramu (Bari), Melegoni (Reggiana).



RIENTRI DAL PRESTITO: Biraschi (Fatih Karagumruk), Vasquez (Cremonese), Galdames (Cremonese), Yeboah (Augsburg).



SVINCOLATI: Sturaro, Vodisek, Criscito, Ilsanker.