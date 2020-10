Il sasso nello stagno lo ha gettato ieri sera direttamente Daniele Faggiano.

Nel corso della sua intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo del Genoa ha ammesso come tra gli obiettivi non raggiunti nel corso della sessione estiva del calciomercato appena conclusa c'è lo sfoltimento di una rosa ancora troppo affollata.



In effetti gli effettivi a disposizione di mister Maran sono attualmente ben 36. Decisamente troppi se si considera che la federazione permette a ciascuna squadra di avere in rosa non più di 25 elementi sopra i 22 anni di età. Proprio coloro che non hanno ancora varcato questa soglia, tuttavia, possono dare una mano importante per far tornare i conti rossoblù. Nella lista giovani, che non presenta limitazioni di numero, il Grifone potrà inserire ben nove giocatori nati dopo il 31 dicembre 1997. Si tratta degli esterni Luca Pellegrini e Lennart Czyborra, dei centrocampisti Nicolò Rovella, Filippo Melegoni e ​Claudiu Micovschi, degli attaccanti Giuseppe Caso, Gianluca Scamacca, Joel Asoro e Darian Males.



Al netto di tutti costoro, tuttavia, resteranno comunque altri due giocatori che rischiano il taglio dall'elenco dei 25. Uno dei papabili è certamente Lukas Zima che con l'arrivo del collega Alberto Paleari è scivolato al quarto posto nella gerarchia dei portieri rossoblù. L'altro candidato dovrebbe essere Ivan Lakicevic, laterale serbo tornato al Genoa dopo il prestito al Venezia. Per quest'ultimo, così come per il croato Petar Brlek, altro possibile esubero, resta ancora viva la possibilità di trasferirsi in qualche altro campionato tra quegli in cui il calciomercato è ancora aperto.