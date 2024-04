Una delle regole più antiche del calcio sembra valere anche fuori dal campo. O per lo meno così sembra pensarla il Genoa che, forse anche alla luce dell'ottima stagione disputata dai ragazzi di Alberto Gilardino, ha deciso di preparare il prossimo campionato nella medesima sede che ha fatto da antipasto a quello attuale.nell'estate che verrà. Un ritiro che dovrebbe svolgersi indicativamente tra il 13 e il 26 luglio (le date precise sono ancora da confermare), e che è stato presentato ufficialmente quest'oggi nella sede rossoblù di Villa Rostan a Pegli: "Puntiamo a dare impulso alle strategie codificate nel nostro planning di crescita, incentivandole in ogni settore che ruoti dentro, intorno e al di fuori di club e team - ha affermato il presidente rossoblù- siamo riconoscenti con le istituzioni e grati alla collettività locale, alle realtà connettive del tessuto commerciale, per l’accoglienza, l’efficienza e le simpatie accordate alla nostra delegazione e ai nostri supporter.

Parole di stima in qualche modo replicate anche dal direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella: "Confidiamo sull’affidabilità dei nostri partner per sviluppare modelli innovativi e implementare gli standard qualitativi in tutti gli ambiti di riferimento., in una stagione contrassegnata da record su record in termini di partecipazione, entusiasmo e occupazione di posti allo stadio da parte della tifoseria".