La 777 Partners sarebbe inadempiente nei confronti di Enrico Preziosi. A più di due anni dal passaggio di mano del Genoa dall'imprenditore irpino alla holding statunitense, la questione societaria continua a subire aggiornamenti.

Il collegio di garanzia a cui si è rivolta l'attuale proprietà del Grifone per dirimere alcune pendenze in essere con la vecchia gestione avrebbe dato ragione a quest'ultima. Secondo i tre periti nominati a suo tempo dalle parti in causa proprio allo scopo di risolvere eventuali questioni pendenti, la 777 Partners dovrà restituire a Preziosi alcune fidejussioni ancora in essere oltre alle percentuali spettanti all’ex proprietario dalla cessione di giocatori avvenute successivamente al closing dell'autunno 2021. Il Joker avrà poi il diritto di tornare a far parte di quel consiglio d'amministrazione lasciato nella primavera 2022.



Inoltre come garanzia, finché le parti non troveranno un accordo economico su quanto stabilito dall'arbitrato, le azioni del Genoa torneranno come pegno nella disponibilità di Preziosi. Il collegio ha infine rimandato alla giustizia ordinaria la decisione riguardo alla reale situazione debitoria della società che, secondo la 777, Preziosi avrebbe omesso di comunicare agli acquirenti in fase di trattativa. A rivelarlo è Telenord.