La società statunitense 777 Partners, già proprietaria del Genoa, sta definendo l'acquisto dell'Everton. Come si legge sul Daily Mail, il Burnley neo-promosso in Premier League, il Leeds e il Leicester (retrocessi in Championship) hanno scritto una lettera per informare 777 Partners sulla loro intenzione di chiedere all'Everton un risarcimento da 300 milioni di sterline (quasi 350 milioni di euro) se lo stesso club di Liverpool verrà ritenuto colpevole di aver infranto le regole di spesa del massimo campionato inglese.