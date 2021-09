Josh Wander, Juan Arciniegas e Andres Blazquez, in breve la holding 777 Partners, presentano il proprio progetto legato al Genoa ai microfoni del Secolo XIX: "Preziosi ha venduto tutte le sue partecipazioni ma noi abbiamo chiesto il suo supporto per gestire in questa fase alcuni aspetti, principalmente legati alle relazioni in Lega Calcio. Preziosi ha da subito manifestato la sua disponibilità ad aiutarci finché non saranno raggiunti determinati obiettivi. Non avrà nessun ruolo decisionale avendo noi acquisito il 100% della società. Marassi Pensiamo che sia uno stadio importante per i due club di Genova. Vogliamo trovare una soluzione per un investimento ottimale per il Genoa. Per noi avere uno stadio che sia il più bello d'Italia per vedere calcio è molto importante. Obiettivi? Sono passati troppi anni dall'ultimo scudetto. Vogliamo lavorare per tornare a quegli anni di gloria, ci vuole tempo per avere tutte le carte in regola e riportare il Genoa nella parte alta della classifica, ma siamo ambiziosi. Vogliamo fare del Genoa un caso di successo, e non possiamo permetterci che non lo sia. Mascardi avrà un ruolo in società? Mascardi ci ha presentato a Preziosi, questo è stato il suo ruolo. È un mio amico personale".