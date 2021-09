L'esigenza di far punti, dopo i due KO incassati nelle prime due giornate, e la buona condizione mostrata dai due attaccanti nell'amichevole di Alessandria di sabato scorso fanno ipotizzare che a Cagliari il Genoa domani possa scendere in campo con la coppia offensiva formata da Mattia Destro e Felipe Caicedo.



Un tandem assolutamente inedito, quello composto dall'ex romanista e dall'ex laziale, che tuttavia nei piani di Davide Ballardini potrebbe avere le caratteristiche giuste per scardinare la difesa S sarda e risolvere quel problema del gol fin qui evidenziato dal Grifone.



Meno probabile, almeno per il momento, l'ipotesi di un impiego di Goran Pandev dal primo minuto, magari al fianco dell'ecuadoriano. Possibile, casomai, che il macedone possa trovare spazio a gara in corso, così non l'italo-ghanese Ekuban.