Potrebbe essere ancora rossoblù il futuro di Edoardo Goldaniga.

Il 26enne difensore lombardo è in questi giorni al centro di alcuni colloqui in essere tra il Genoa, sua attuale squadra di militanza, e il Sassuolo, club che invece ne detiene il cartellino.



Gli accordi stipulati la scorsa estate tra le due società prevedono un diritto di riscatto a favore del Grifone a fronte del versamento di 4 milioni di euro nelle casse degli emiliani. Secondo quanto riporta Sky Sport, tuttavia, il Genoa avrebbe chiesto al Sassuolo un piccolo sconto da circa mezzo milione. Una differenza non certo abissale che presto potrebbe portare le parti a trovare la giusta intesa.