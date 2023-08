Ultime ore di mercato e per il Genoa ci sono ancora alcuni tasselli da sistemare.



Uno di questi è la corsia di destra, attualmente presieduta da Silvan Hefti e Stefano Sabelli. Giocatori che, per motivi diversi, non sembrano fornire opportune garanzie a mister Gilardino, il quale, non a caso, da tempo chiede alternative alla società.



La pista Zanoli, seguita fin dalla fine dell'ultima stagione, sta diventando ora dopo ora sempre più improbabile a causa del muro eretto attorno al giocatore dal tecnico del Napoli Rudy Garcia. Un ostacolo che costringe il Grifone a sondare piste alternative. L'ultima delle quali potrebbe portare dalle parti di Charalampos Lykogiannis, in uscita dal Bologna dopo gli arrivi di Calafiori e Kristiansen.



Non è tuttavia da escludere che alla fine il Genoa decida di non muoversi, lasciando la corsia di destra intatta e concentrando i propri sforzi su altri reparti.