Fatica sicuramente più del previsto il Genoa per aggiudicarsi la quarta amichevole estiva. Contro i dilettanti francesi del Saint Lo Manche, iscritti all'equivalente transalpina del nostro campionato di Eccellenza , i ragazzi di Aurelio Andreazzoli riescono a vincere solamente nella ripresa, dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo. Al gol iniziale di Vauvy ha risposto prima del riposo Sanabria, mandando le squadre al riposo in parità.



Nella ripresa il Genoa ha preso il largo grazie alle reti in sequenza di Romulo, Gumus, Criscito e Kouamè, chiudendo la sfida sul 5-1.



Il Grifone è sceso in campo inizialmente con questo 11, schierato col 3-5-2: Jandrei; Biraschi, Zapata, Zukanovic; Ghiglione, Lerager, Pandev, Hiljemark, Barreca; Sanabria, Pinamonti.



Totalmente rivoluzionata invece la formazione Rossoblu nel secondo tempo, mantenendo però invariato lo schema tattico iniziale: Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Romulo, Jagiello, Radovanovic, Cassata, Jaroszynski; Gumus, Kouamè.