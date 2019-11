L'esclusione dalla lista dei convocati per la partita di lunedì scorso contro la Spal potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per l'avventura di Antonio Barreca con la maglia del Genoa.



Con il rientro di Mimmo Criscito, titolare indiscusso e inamovibile della fascia sinistra, la presenza su quella stessa corsia di Marko Pajac e l'eventuale adattamento in caso di emergenza del danese Peter Ankersen, sembrano aver convinto Thiago Motta a non concedere ulteriore fiducia all'ex terzino di Cagliari e Torino.



Barreca è arrivato in Liguria questa estate in prestito dal Monaco e proprio al club del Principato dovrebbe far ritorno alla riapertura del mercato. A quel punto saranno poi i monegaschi a decidere se mantenerlo in organico oppure cederlo ad un'altra società.