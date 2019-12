Sarà un gennaio sotto i riflettori quello che attende il Genoa. E non solo in senso metaforico.



Nelle prime settimane del nuovo anno il Grifone disputerà infatti tutte le gare comprese tra il 18° e il 21° turno di Serie A nel tardo pomeridiano.



Gli orari ufficiali delle partite sono stati resi noti ieri dalla Lega che ha stabilito per il club rossoblù che il 2020 inizierà ospitando a Marassi il Sassuolo domenica 5 gennaio alle 18. Stesso orario sia per la trasferta di Verona di sette giorni più tardi che per la sfida interna con la Roma di domenica 19. Anche l'incontro di Firenze del 25 gennaio inizierà alla 18 ma avverrà di sabato. In mezzo ci sarà poi anche la gara di Coppa Italia con il Torino, da disputarsi nel capoluogo piemontese in data e ora ancora da definire ma certamente quando il sole sarà già tramontato.