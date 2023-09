Squadra che vince non si cambia. Un vecchio adagio del calcio che Alberto Gilardino potrebbe leggermente riadattare questa sera.



Seppur contro il Napoli, sabato scorso, il suo Genoa non abbia ottenuto i tre punti, il tecnico biellese sembra fortemente intenzionato a riproporre anche in casa del Lecce il medesimo undici iniziale visto all'opera contro la squadra di Rudy Garcia. A cominciare dal modulo, che sarà ancora il più classico dei 4-4-2.



In difesa, davanti al portiere Martinez, fiducia dunque a Koni De Winter a destra e alla coppia centrale composta da Bani e Dragusin. L'unico vero ballottaggio riguarda la corsia mancina, dove Vasquez, subentrato nel finale con il Napoli, potrebbe questa volta soffiare la titolarità a Martìn.



Si va invece verso la conferma in toto per quanto riguarda la linea mediana, con Sabelli e Frendrup sugli esterni e Strootman e Badelj in mezzo. In attacco spazio al tandem Gudmundsson-Retegui, che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione.



Solo panchina, almeno inizialmente, invece per Ruslan Malinovskyi, pienamente recuperato dopo il guaio fisico accusato la scorsa settimana e pronto a subentrare a gara in corso.