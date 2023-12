Smaltite le scorie dell'eliminazione patita in Coppa Italia per mano della Lazio, il Genoa torna a rituffarsi nell'atmosfera del campionato.

Alle porte per i rossoblù c'è l'insidiosa trasferta di domenica pomeriggio in casa del Monza. Gara in cui Alberto Gilardino conta di poter riavere a disposizione Albert Gudmundsson.



L'islandese, fuori per un guaio muscolare da un mese esatto, in settimana è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni e con un video pubblicato sulla propria pagina Instagram ha fatto capire di essere ormai pronto al rientro. Difficile tuttavia che l'islandese possa aver 90 minuti nelle gambe. Circostanza che in qualche modo lo accomuna al compagno di squadra e di reparto Junior Messias. Anche il brasiliano si è appena lasciato alle spalle un lungo infortunio e, sebbene sia tornato in campo nella gara contro l'Empoli della scorsa settimana, ha un autonomia assolutamente limitata.



Motivi che starebbe inducendo Gilardino a meditare su una sorta di staffetta tra i due, lanciandone uno del primo minuto per poi sostituirlo a gara in corso con l'altro.