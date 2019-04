Reduce da due KO consecutivi, con Udinese e inter, che hanno rigettato il suo Genoa in piena lotta retrocessione, Cesare Prandelli in vista dell'incontro di domenica sera a Napoli deve fare i conti anche con il giudice sportivo.



Non bastasse aver di fronte una squadra ferita e desiderosa di riscattarsi dopo lo scivolone di Empoli , il Grifone affronterà la trasferta del San Paolo senza mezza difesa titolare. Sia Romero, espulso sul finire del primo tempo ieri sera, che Zukanovic ammonito in regime di diffida poco prima, salteranno infatti per squalifica la sfida in casa della vicecapolista.



Una doppia tegola per Prandelli che non può certo consolarsi con il rientro, sempre da squalifica, di capitain Criscito. Con ogni probabilità l'ex CT affiderà la zona centrale della propria retroguardia a Biraschi e Gunter con Criscito e Pereira ad agire sulle fasce.