Genoa, a rischio penalizzazione: ritardo nei pagamenti Irpef

Una spada di Damocle pende sulla testa del Genoa.

Esattamente come accaduto un anno fa in Serie B, il Grifone rischia di essere penalizzato di qualche punto a causa di un ritardo nel pagamento delle ritenute Irpef dei propri dipendenti.



Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club rossoblù avrebbe differito di un paio di giorni rispetto alla scadenza di metà novembre la consegna della documentazione delle rate erariali dello scorso autunno.



Dopo la segnalazione della Covisoc, arrivata a fine dicembre, il fascicolo è passato nelle mani del procuratore generale Giuseppe Chinè. Quest'ultimo dovrà valutare l'esistenza dell'errore e l'eventuale natura in buona fede dello stesso. Circostanza che comunque non impedirebbe al Genoa di subire una penalizzazione da uno a tre punti.



Nella passata stagione una vicenda del tutto simile costò al Grifone la decurtazione di un punto.