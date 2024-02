Genoa, a suon di gol verso l'azzurro: Retegui vede gli Europei. Gilardino: 'E' un bomber di razza'

Marco Tripodi

Il sesto gol in campionato, l'ottavo in stagione, non è stato solo bellissimo.



La rovesciata con cui Mateo Retegui ha violato sabato sera la porta dell'Udinese sa tanto di consacrazione per l'attaccante italo-argentino. Dopo un autunno difficile, trascorso più in infermeria che in campo, e un inizio d'inverno passato a rincorrere una forma fisica che faticava a raggiungere l'ex Boca Juniors è ora tornato sui livelli di inizio stagione. Quando si presentò al popolo del Genoa a suon di reti.



Un ritorno importante per un Grifone che da qui a fine campionato vuol cercare di arrivare il più in alto possibile. Importantissimo per una Nazionale italiana alla ricerca di un bomber a cui affidarsi in vista dell'Europeo della prossima estate, quando in Germania ci sarà un titolo continentale da difendere.



Il C.T., Luciano Spalletti, ha a tal proposito speso parole che sanno di incoronazione nei suoi confronti, lasciando capire come la maglia numero 9 azzurra sia lì ad attenderlo. Ma a consacrarlo ci si è messo anche il suo allenatore nel club, quel Alberto Gilardino che di reti in carriera ne ha segnate quasi 250 e che con l'Italia è salito sul tetto del mondo proprio in Germania: "Se è in queste condizioni fisiche e mentali è un giocatore forte, ha un margine di miglioramento importante - ha spiegato l'ex violinista a Sky Sport - Mateo vive da vero bomber l’area di rigore. Ha margini di miglioramento nella manovra e nel primo passaggio ma dentro l’area di rigore sente la porta e deve solo continuare a lavorare ed avere fame di migliorarsi".



Insomma per Retegui la via verso Berlino sembra tracciata. A patto che, come sottolinea ancora mister Gilardino, rispetti un'unica condizione: "Da qui alla fine del campionato deve essere un crescendo per lui".