Ad un mese dall'inizio del campionato il Genoa è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Andreazzoli.



Tra le lacune da colmare c'è quella del centrocampista centrale. Abbandonate per un motivo o per l'altro le varie piste seguite nel corso di questa estate, da Krunic a Bennacer passando per Rog, il Grifone sembra ora fiondarsi con decisione su Roque Mesa, trentenne spagnolo del Siviglia.



Secondo Gianluca Di Marzio la trattativa per il trasferimento in Liguria dell'esperto e duttile mediano sarebbe già a buon punto, con il Genoa che avrebbe chiesto il giocatore in prestito al club andaluso, bisognoso di sfoltire il proprio affollatissimo reparto centrale.