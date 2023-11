Il vice Mateo Retegui potrebbe essere una vecchia conoscenza del Genoa.

Tra le priorità del Grifone nel prossimo mercato di gennaio c'è certamente l'esigenza di portare a Pegli un giocatore in grado di coprire le spalle al centravanti italo-argentino. E il nome in cima alle preferenze della società è ancora quello di Pietro Pellegri.



Il 22enne genovese e genoano, cresciuto nel club rossoblù dal quale se ne andò nel gennaio 2018 dopo aver realizzato diversi record di precocità, fu vicino al ritorno a casa già la scorsa estate. All'epoca, tuttavia, il Torino, suo attuale club, non lo lasciò partire. Una volontà che ora sembrerebbe essere cambiata. Tanto che, secondo La Stampa, sei anni dopo l'addio Pellegri e il Genoa potrebbero riabbracciarsi.