Nuova avventura alle porte per Gianluca Scamacca. Il Genoa ha raggiunto l'accordo per l'arrivo dell'attaccante classe '99 in prestito dal Sassuolo. Il ds rossoblù Faggiano era al lavoro alla ricerca di una punta, e ha individuato nel giocatore cresciuto nella Roma il rinforzo giusto. Nelle scorse settimane Scamacca è stato vicino al Braga, ma l'offerta di circa 30 milioni di euro non bastava per convincere il Sassuolo a darlo via a titolo definitivo. Dopo una stagione da protagonista in Serie B con l'Ascoli l'attaccante rimarrà così in Italia, pronto per la sua prima vera esperienza in A. Il Genoa ha trovato l'attaccante che cercava, Scamacca a un passo dai rossoblù.