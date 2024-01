Genoa, accordo tra il Bari e Puscas: trattativa in dirittura d'arrivo

George Puscas sta per ridiventare un giocatore del Bari.



L'attaccante rumeno del Genoa, già transitato dai galletti nella stagione 2015-16, ha trovato l'accordo con i biancorossi per il suo ritorno in Puglia. La trattativa dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.



Nella sua unica annata al Bari il 27enne transilvano mise a segno 5 reti in 18 apparizioni. Quattro sono invece le reti realizzate con il Grifone in un anno e mezzo tra Serie B e Serie A.