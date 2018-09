Dueentodieci tessere da vendere in cinque giorni: è il traguardo che il Genoa tenterà di tagliare entro la fine di questa settimana per tagliare la quota dei 18000 abbonati stagionali. Secondo i dati diffusi oggi dal sito ufficiale della società rossoblu, i tagliandi annuali acquistati fino ad oggi dai sostenitori del Grifone ammontano a 17.790, quasi 300 in più rispetto alla passata stagione. L'obiettivo è adesso quello di abbattere entro il domenica, ultimo giorno di vendita degli abbonamenti, il muro delle 18.000 presenze fisse.