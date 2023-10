Tutti pazzi per Albert Gudmundsson.



L'esplosione del talento islandese del Genoa, autore di tre reti e di una serie infinita di giocate sopraffine nelle ultime due gare del Grifone, sta mettendo d'accordo tutti circa il proprio valore, sconosciuto ai più fino a poco tempo fa.



Parole importanti sul suo conto sono state espresse ieri sera, nel corso della Domenica Sportiva, anche da Lele Adani: "Gudmundsson in questo momento o segna o fa fare gol - ha detto il celebre opinionista ai microfoni di Rai Due - E' quel giocatore che lega il gioco, che dà gli strappi decisivi quando la squadra è un po' più bassa e deve soffrire. E poi fa la differenza quando invece può ribaltare l'azione e lavorare in rifinitura".



L'ex difensore di Inter e Fiorentina non ha però parole dolci solo per l'islandese: "Anche Retegui si sta comportando molto bene. Il Genoa, in generale, è una squadra solida, che si applica, ma che allo stesso tempo è talentuosa e ha giocatori importanti anche in mezzo al campo".