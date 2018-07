Spunta un nome nuovo sul taccuino di mercato del Genoa. Secondo Sky Sport la società rossoblù avrebbe preso contatti con il Boca Juniors per portare in Italia Gonzalo Maroni, trequartista classe 1999 ribattezzato in patria 'la joya', stesso soprattutto dello juventino Paulo Dybala. Il Genoa prenderebbe il giovane talento in prestito ma solo dopo che questi avrà firmato il prolungamento del proprio contratto con la società bairense.