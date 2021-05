La suggestione di vedere Gigi Buffon chiudere la carriera con la maglia del Genoa, club che tifava da bambino, è un mantra che da ieri affolla la mente dei sostenitori rossoblù.



Un'ipotesi tutt'altro che da escludere dopo che il portiere ha annunciato ieri la sua intenzione di lasciare la Juve a fine stagione. Per ora, tuttavia, l'eventuale trattativa è ancora tutta da costruire. Come ha spiegato il procuratore del campione toscano all'edizione genovese di Repubblica: "Al momento non c’è stato alcun contatto“, ha affermato Silvano Martina. Una frase che non esclude che ciò possa avvenire a breve, visto anche il probabile addio al Grifone di Mattia Perin.