Il procuratore di Mimmo Criscito, Andrea D'Amico, ha spiegato i motivi che hanno impedito al suo assistito di trasferirsi lo scorso gennaio alla Fiorentina: “Non se n’è fatto nulla per la volontà del giocatore - ha dichiarato D'Amico a Radio Bruno - I presupposti c’erano, ma da capitano del Genoa non se l’è sentita di lasciare la sua squadra in una brutta posizione di classifica".



L'agente ha poi rivelato come a suo dire potrebbe evolversi il calciomercato nei prossimi mesi: "Parlare di mercato in generale è difficile in questo momento: se si concludono i campionati il mercato dovrà essere successivo alla fine di quello attuale, quindi con la fine posticipata in autunno”.