TuttoJuve.com ha intervistato l'agente del difensore del Genoa, per parlare approfonditamente della partita che vedrà il suo assistito sfidare la Juventus, sua ex squadra."Radu è al top della forma, sta disputando un grande campionato ed è molto motivato nell'affrontare la Juventus. E' la squadra in cui è cresciuto, in cui giocavano i suoi idoli Bonucci e Chiellini, è migliorato tantissimo ed è grazie a quell'esperienza che ora sta facendo bene a Genova. Sarà sempre grato ai bianconeri per quello che han fatto per lui, ma ora per lui conterà soltanto fare il bene del Genoa. Speriamo in una partita bella da parte sua"."Lo vedo più sicuro, ha più fiducia nei suoi mezzi e sta acquisendo sempre più esperienza. Questo è quel che mancava a Radu, non giocava molto e quindi non riusciva ad esser continuo nelle prestazioni. Ora sta vivendo un gran momento, per me può giocare in tutti i migliori club del mondo. E' un ragazzo che si impegna tanto, è stato sul pezzo contro degli avversari importanti. Se continua così, può raggiungere davvero dei grandi risultati"."Lui ama giocare sotto pressione, me lo ha ripetuto spesso negli ultimi mesi. La Juve è la Juve, è chiaro, ma vuol far bene. Speriamo possa succedere"."Li conosce bene poiché si è allenato con loro, ma parliamo di giocatori straordinari in grado di far sempre la differenza. Partirà sicuramente avvantaggiato, ma vedremo in campo in che modo riuscirà a fermarli. Tutti conoscono Messi, ma non sempre lo si riesce a fermare (sorride ndr)"."Un ritorno in bianconero è molto difficile, anche perché il Genoa lo valuta davvero moltissimo. Però mai dire mai nella vita, la Juve è stata la prima squadra professionistica e per questo nutrirà sempre un grande affetto nei loro confronti. Il Genoa è il presente, i tifosi lo hanno accolto in maniera fantastica e Radu farà di tutto per ripagarli"."Posso dire che ci sono stati dei contatti, perché è un giocatore che piace a diversi club, ma al momento non ci sono offerte ufficiali. Lui vuole finire la stagione con il Genoa, poi sarà concentrato sull'Europeo con la sua nazionale. Parleremo con il club e faremo il punto della situazione, così da capire come potranno evolvere le cose".