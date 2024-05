Genoa, ag. Gilardino: 'Rinnovo? Manca solo la firma'. Ecco quando arriverà

Ci siamo! Persul contratto che lo legherà al Genoa anchebisognerà attendere ancora soltanto qualche ora.La conferma dell'accordo trovato, per il momento esclusivamente a livello verbale, tra il club rossoblù e l'allenatore di Biella è arrivata ieri sera dalla viva voce di colui che cura in prima persona gli interessi professionali dell'ex centravanti della Nazionale azzurra: "Gilardino ha dichiarato che rimane al Genoa e così sarà - ha ammesso il suo agente, Alessandro Moggi, a margine del Gran Galà del Calcio tenutosi in serata a Roma -".

E la firma, come riporta questa mattina Il Secolo XIX, dovrebbe arrivare, con la successiva e relativa comunicazione ufficiale da parte del Genoa. Secondo le prime indiscrezioni Gilardino e il club più antico d'Italia, il cui attuale vincolo era in scadenza il prossimo 30 giugno, si legheranno fino al termine della stagione agonistica 2025-26, prolungando quindi di due anni un rapporto iniziato nel dicembre 2022. Il tecnico dovrebbe ricevere un sostanziale aumento dell'ingaggio che passerebbe dai 500 mila euro annui percepiti oggi a più del doppio, con la possibilità di incrementare ulteriormente i propri emolumenti grazie ai bonus legati al raggiungimento dei risultati sportivi e alla valorizzazione dei giocatori.