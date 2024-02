Genoa, ag. Gilardino: 'Rinnovo? Ora è concentrato solo sulla salvezza'

Dopo le parole del direttore sportivo Marco Ottolini, quelle dell'amministratore delegato Andres Blazquez e quelle del diretto interessato, anche il procuratore di Alberto Gilardino ha detto la sua sul futuro dell'allenatore del Genoa e sul suo eventuale rinnovo di contratto: "In questo momento - ha affermato Alessandro Moggi sulle frequenze di Radio CRC - Alberto è totalmente concentrato sui risultati del Genoa di questa stagione. Bisogna raggiungere l’obiettivo principale della salvezza. Lui è concentratissimo su questo risultato".



Il tanto atteso e ventilato incontro che dovrebbe portare al prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con relativo adeguamento salariale per il momento può dunque attendere, lasciando spazio ai risultati del campo.



Quanto al tipo di allenatore che è il suo assistito, Moggi non si risparmia nello scomodare parallelismi illustri: "Mi sembra che possa avere delle caratteristiche di Allegri e Antonio Conte, senza fare paragoni. Credo sia un allenatore moderno e molto intelligente. Credo che anche lui possa avere un’ottima carriera".