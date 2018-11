Lunga intervista ai microfoni di Sky Sport per Szymon Pacanowski, agente di Kris Piatek: “Non so nulla sul suo futuro - ha spiegato - Piatek ha avuto un impatto incredibile con la Serie A ma è calmo e così siamo noi. Non è il momento di prendere decisioni, ora è concentrato a giocare con il Genoa e con la nazionale, poi vedremo. So che le persone vorrebbero sapere di più su quello che sarà, ma bisogna mantenere la calma”.Pacanowski ha poi raccontato della trattativa che lo ha portato in rossoblu: “Avevamo già fatto come agenzia affari con Samp e Genoa (Linetty e Bereszynski, ndr) in passato ed è andata molto bene, si sono sentiti subito a casa. Per questo sapevamo che poteva essere un posto dove un giocatore polacco potesse sentirsi molto bene. Piatek è stato fantastico in Polonia, cercavamo un club per fargli fare un salto ulteriore e dove potesse giocare con regolarità. Il Genoa era interessato a lui da più di un anno, sin dall’Europeo U21. Ce l’hanno chiesto tanto, sapevamo che volevano puntare su di lui. Hanno deciso molto velocemente, quella è stata anche una delle ragioni per cui si è chiuso l’affare prima che iniziasse il mercato. C’è un progetto su di lui”.L'agente ha poi spiegato perché tanti calciatori polacchi stiano ultimamente sfondando nel nostro campionato: “Una ragione di questo spostamento è che il movimento polacco sta crescendo molto, soprattutto a livello giovanile. Il livello si alza e la Serie A è brava ad approfittarne. Il fatto anche che molti polacchi abbiano fatto bene in Italia fa da traino per i giovani. C’è inoltre da dire che si comparano i polacchi con croati o belgi, hanno un prezzo mediamente più basso”.In chiusura di intervista un’altra battuta su Piatek, che con Juric si è fermato e non ha più segnato dal 7 ottobre in poi: “Sta giocando bene in tutte le partite, il fatto che non segni è fisiologico, non esistono attaccanti che fanno sempre gol. Importante è che giochi bene per la squadra, il derby sarà una gara molto importante e spero si possa sbloccare”.