Mattia Perin è virtualmente un nuovo giocatore del Genoa. Un'operazione che mette in dubbio il ruolo di Ionut Radu, sin qui titolare del Grifone. Oscar Damian, agente del rumeno, ha parlato a Radio Sportiva, spiegando: "Sto andando a parlare con lui per capire la situazione. Per me, a prescindere da questo caso, è sempre un errore mettere in competizione i portieri. Vedremo cosa accadrà a gennaio, il mercato è lungo. E' un ragazzo forte caratterialmente, può superare anche questo problema. Il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa...".