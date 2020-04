Tra le possibili destinazioni di Cristian Romero nella prossima stagione sembra prendere sempre più piede il possibile sbarco a Napoli, magari nell'ambito di un'operazione incrociata che porterebbero Arkadius Milik alla Juventus. I bianconeri sono infatti i detentori del cartellino del difensore argentino attualmente in prestito al Genoa.



A parlare di questa ipotesi è stato l'agente di Romero, Paolo Palermo, nel corso di un intervento a Radio Marte: “Romero è un ottimo giocatore ed un bravo ragazzo, ha qualità importanti: è pronto per un grande squadra, dopo gli ultimi anni al Genoa. Napoli? Romero ha 21 anni e non è che costi poco, la Juventus l’ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro la prima società a cui ho proposto Romero è stato il Napoli. Lo proposi a Giuntoli, lui ci può stare nel Napoli. Gioca da due anni titolare al Genoa, ma poi l’ha comprato la Juve".



Sul futuro di Romero resta comunque un mistero legato alla volontà del club bianconero: "Non so se alla Juve lo daranno via così facilmente - ha proseguito Palermo - Chiellini e Bonucci hanno una certa età, Demiral si è infortunato, Rugani è in uscita. Peraltro anche l’Atalanta lo vorrebbe, il ragazzo ha mercato. Vedremo”.