L'agente di Giuseppe Rossi, Andrea Pastorello, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com della situazione contrattuale del suo assistito, in scadenza di contratto con il Genoa a fine giugno.



Pastorello, quali sono le possibilità che Pepito vesta ancora il rossoblù? "Stiamo attendendo una chiamata dalla società per capire quali siano le loro intenzioni. Il club ha su Pepito, che in questo momento si trova negli Stati Uniti, un'opzione di rinnovo per i prossimi due anni che però scadrà il 30 giugno. Credo che il contatto con la dirigenza del Genoa possa avvenire nei prossimi giorni anche perché noi abbiamo l'esigenza di capire come muoverci in caso di mancata conferma".



La volontà del ragazzo qual è?

"A Genova si trova bene ma l'unico suo vero desiderio è quello di giocare con una certa continuità, che poi è ciò che si aspetta qualsiasi giocatore. Quando è stato chiamato in causa soprattutto nel finale di campionato ha dimostrato di avere ancora molto da dare ed è convinto di poterlo fare anche in futuro".



Un altro suo assistito accostato nelle scorse settimane al Grifone è il portiere Meret, da alcuni ipotizzato com'è possibile sostituto di Perin:

"Il futuro di Alex è ancora in bilico, non abbiamo ancora sentito l'Udinese per capire quali siano le loro intenzioni. Tuttavia escludo categoricamente che possa andare al Genoa. Liguri e friulani hanno politiche di mercato simili che consistono nel valorizzare giovani talenti per poi venderli al miglior prezzo possibile. E il Genoa in questo momento rischierebbe di pagare Meret più di quanto incasserebbe dalla vendita di Perin. L'unica soluzione sarebbe il prestito ma non mi sembra un'opzione realizzabile".