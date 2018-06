Intervistato da parmalive.com, Andrea Pastorello, agente dell'attaccante classe '87 Giuseppe Rossi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Un incontro col Parma per Pepito? Non c'è stato, non ho avuto contatti con i ducali per Giuseppe Rossi. Anche perché il Genoa ha ancora il diritto di esercitare l'opzione sul cartellino. Siamo in attesa di comunicazioni ufficiali dai rossoblù per poi capire come muoverci".