Beppe Riso, agente di Nicolò Rovella, ha parlato a Tuttosport del presente e del futuro del suo assistito, di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa fine al termine della stagione: "Nicolò è un giocatore di livello e lo sta dimostrando anche in questa stagione, i dati parlano chiaro. Sta dimostrando di essere da Juventus, vedremo quando tornerà a Torino. Peccato per l'infortunio, stava giocando benissimo".