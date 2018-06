Tra tante partenze presunte o quasi definite, il Genoa che verrà potrà contare sulla permanenza di uno dei suoi gioielli più corteggiati.



Giuseppe Riso, agente di Eddie Salcedo il giovane attaccante italocolombiano classe 2001, ha infatti annunciato a RMC Sport che il suo assistito non saluterà il Grifone, almeno per la prossima stagione: "Rimarrà con il Genoa, in prima squadra. Loro hanno parecchi talenti, lavorano bene con i giovani".