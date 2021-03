Il partner d'attacco ideale per giocare in coppia con Cristiano Ronaldo? Gianluca Scamacca!



Paolo Paloni non ha dubbi. Il nome giusto per la Juventus è quello di un suo assistito: "​Penso che Ronaldo rispetterà il contratto con la Juventus. Un attaccante da aggiungere a CR7? Sono di parte ma dico Scamacca".



Dalle colonne di Tuttosport l'agente FIFA avalla quindi pubblicamente il passaggio del giovane centravanti di scuola Roma dal Genoa alla Vecchia Signora. Una trattativa portata avanti in inverno e poi naufragata che tuttavia potrebbe tornare d'attualità in estate.