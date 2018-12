Carlo Volpi, agente di Sturaro, uno degli obiettivi di mercato del Genoa, nega che il suo assistito possa lasciare lo Sporting Lisbona già nel prossimo mese di gennaio: "Addio certo dallo Sporting? No, non direi. Queste informazioni non mi risultano, anzi, lo Sporting continua ad essere una soluzione per il ragazzo"



Interpellato da cittaceleste.it, il procuratore ha però rivelato come effettivamente Sturaro sia cercato da diversi club italiani: "Posso dire che in Serie A sono molte le società che lo vorrebbero. Sono anni ormai che è così. La Lazio? Mi creda ne ho sentite molte di società, ma con i dirigenti dello Sporting non abbiamo ancora deciso nulla. Comunque le dirò che sono 7 le squadre italiane. Brutto dire quali per questione di riservatezza dei direttori sportivi. La Lazio? Possibile che rientri tra queste…".