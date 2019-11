Tardo pomeriggio tra i tifosi per Kevin Agudelo che oggi ha preso parte assieme ai compagni Sturaro e Radu ad un evento promozionale tenutosi presso il Genoa Museum:







"Col Torino - ha dichiarato il colombiano a PianetaGenoa1893.net - sarà una partita molto importante. Non vogliamo ripetere gli errori del passato, vogliamo vincere e conquistare punti. La partita con la Spal ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca: abbiamo fatto di tutto per vincere. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni: vogliamo far tesoro degli errori commessi per la gara di sabato".