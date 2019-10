Tra i protagonisti principali della vittoria del Genoa sul Brescia c'è senza dubbio Kevin Agudelo, autore della rete del momentaneo pareggio e di una prestazione molto positiva: "Sono molto felice per la mia prima partita e per il primo gol - ha detto a fine gara ai microfoni di Radio Nostalgia - è incredibile. È meraviglioso giocare in questo stadio, con tantissima gente. È un’emozione grandissima, sono molto felice”.



Tenuto nascosto fino a ieri sera, il giovane centrocampista colombiano dimostra di possedere una gran dose di umiltà, evitando polemiche verso chi l'ha tenuto fuori squadra per quasi due mesi: “Fa parte del processo: vengo da un calcio differente, però piano piano mi sto adattando. Faccio allenamenti forti, mercoledì arriva la partita con la Juventus e tocca allenarci tutti bene, forte”.



Agudelo ha infine svelato con quale nomignolo sia conosciuto in patria: “In Colombia mi chiamano ‘Toto’: non so come mai, ma nella mia famiglia mi chiamano ‘così, Toto”.