Futuro in bilico per Kevin Agudelo.



Il fantasista colombiano di proprietà del Genoa quasi certamente non tornerà a vestire il rossoblù. Questa però sembra essere l'unica certezza per il giocatore reduce dalla positiva esperienza in prestito allo Spezia.



Proprio i levantini stanno valutando per procedere al riscatto del ragazzo, prelevandone l'intero cartellino dal Grifone, oppure rinunciare a lui. In tal caso pronto ad assicurarsene le prestazioni sarebbe il Besiktas che, secondo quanto scrive il Secolo XIX, avrebbe da tempo messo gli occhi sul 23enne di Puerto Caicedo.