Niente riscatto da parte dello Spezia per Kevin Agudelo.



Il trequartista colombiano, reduce da una stagione tra luce e ombre con la maglia della matricola levantina, difficilmente prolungherà il proprio soggiorno in riva al Golfo dei Poeti.



La società del presidente Robert Platek non pare infatti intenzionata a sborsare i sette milioni di euro preventivati la scorsa estate con il Genoa per avvalersi del diritto di riscatto sul giocatore. Dopo il semestre in prestito alla Fiorentina e la successiva annata con gli aquilotti, quindi, nel futuro di Agudelo pare esserci il rientro alla base madre rossoblù. Pegli tuttavia potrebbe essere per lui soltanto un punto di transito, prima di trasferirsi nuovamente altrove.