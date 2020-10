Archiviato il KO incassato sabato sera dall'Inter, per il Genoa è già cominciato il conto alla rovescia in vista del derby di domenica sera contro la Sampdoria. Prima di incrociare le armi con i cugini blucerchiati, tuttavia, il Grifone è atteso da un'altra sfida, quella di Coppa Italia in programma mercoledì pomeriggio a Marassi contro il Catanzaro.



Una partita che i rossoblù hanno messo nel mirino già da ieri, tornando ad allenarsi a meno di venti ore dal fischio finale della gara con i nerazzurri. Quella contro la formazione calabrese, militante in Serie C, sarà un'ottima occasione per garantire un po' di minutaggio ai molti giocatori che nelle ultime settimane sono stati costretti al riposo forzato dal Covid. Appare quasi scontato che molti di loro saranno protagonisti contro i giallorossi, con il chiaro intento di sfruttare l'opportunità per mettere un po' di benzina nel proprio motore.



Il pericolo da evitare è ovviamente quello di una clamorosa eliminazione che saprebbe molto di figuraccia, spesso dietro l'angolo in occasioni come questa. Anche perché l'eventuale passaggio del turno aprirebbe al Genoa la possibilità di disputare un altro derby nella successiva fase della competizione. Ammesso, ovviamente, che anche la Samp rispetti domani il pronostico contro la Salernitana.