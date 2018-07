Scatta ufficialmente oggi la stagione 2018-19 del Genoa, la prima che vedrà Davide Ballardini alla guida del Grifone fin dal ritiro estivo.



Dopo il preraduno avvenuto ieri sera in un noto albergo cittadino, nel quale giocatori e staff tecnico rossoblù hanno cenato e dormito tutti assieme, la squadra si ritroverà questa mattina a Pegli, presso il centro sportivo intitolato alla memoria di Gianluca Signorini per sostenere un paio di giorni di test fisici ed atletici.



Molti i volti nuovi, a cominciare da quelli dei portieri Marchetti, Radu e Vodisek, dell'esterno serbo Lakicevic, dei centrocampisti brasiliani Sandro e Romulo, dell'attaccante polacco Piatek, oltre a quello già noto del figliol prodigo Mimmo Criscito, di ritorno al Genoa dopo sette anni di esilio dorato in Russia.

A sorpresa ieri sera sono poi comparsi anche altri due nuovi acquisti non ancora ufficializzati ma di fatto già tesserati dalla dirigenza ligure: il difensore tedesco Koray Gunter, prelevato dal Galatasaray, e il regista italofrancese Lorenzo Callegari, ex Paris Saint-Germain.



Terminato il weekend pegliese, il Genoa lunedì partirà alla volta di Neustift, la località austriaca che da oltre dieci anni rappresenta la sede del ritiro estivo del club più antico d'Italia. Qui il Grifone resterà fino al 20 luglio prima di spostarsi per sei giorni a Brunico, in Alto Adige, e successivamente fare tappa anche a Bardonecchia. Nel mezzo diverse amichevoli, alcune anche prestigiose, come la sfida allo Zenit del 17 luglio e il triangolare con Swansea e Magdeburgo in programma nella città tedesca quattro giorni più tardi.



Il via ufficiale della stagione avverrà invece il 12 agosto, con la gara del terzo turno di Coppa Italia a Marassi contro un avversario ancora da definire. Nel fine settimana successivo, infine, prenderà il via anche il campionato.