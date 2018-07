Sistemata la difesa, con l'arrivo pressoché definito di Lisandro Lopez, e in attesa di completare il centrocampo gli uomini di mercato del Genoa si concentrano in questi giorni sul reparto più avanzato.



L'obiettivo dichiarato è quello di portare a Pegli un trequartista in grado di fare da fionda alle due punte che Davide Ballardini intenderà schierare nel suo nuovo Grifone.



I nomi sulla lista della spesa rossoblù sono attualmente tre. La pista più battuta è quella che porta ad Amato Ciciretti, fantasista romano di proprietà del Napoli. Dopo il semestre in prestito al Parma, che ha contribuito a riportare in Serie A, per lui le possibilità di ritagliarsi uno spazio con gli azzurri di Carlo Ancelotti appaiono davvero misere e dunque per ritrovare un ruolo da protagonista in campo non potrà fare a meno di accettare una nuova destinazione temporanea. Nelle prossime ore i dirigenti del Genoa dovrebbero parlare con i colleghi partenopei proprio per arrivare ad una definizione della trattativa. Nel caso questa dovesse però saltare Il Grifone proverebbe ad affondare il colpo con il giovane talento del Boca Juniors Gonzalo Maroni, già ribattezzato in patria come il nuovo Paulo Dybala.



Un terzo nome è stato infine recentemente accostato al Genoa, si tratta del croato della Juventus Marko Pjaca. Fortemente corteggiato dalla Fiorentina, il giocatore fresco di titolo di vicecampione del mondo potrebbe essere il colpo ad effetto della seconda parte di mercato del club più antico d'Italia.