È un vero e proprio casting di mercato quello che si sta facendo in questi giorni in casa Genoa in vista della riapertura delle trattative.



L'obiettivo primario della dirigenza rossoblù è regalare a Thiago Motta, o al suo eventuale sostituto, un centravanti di peso ed esperienza in grado di garantire quei gol mancati nella fin qui negativa stagione genoana.



Molti i nomi presenti nella lista dei desideri stilata da Enrico Preziosi e dai suoi più stretti collaboratori. Molti di questi sono stati riassunti questa mattina dal Secolo XIX in un lungo articolo. Il quotidiano genovese spiega come l'intenzione del club ligure sia quella di portare a Pegli un attaccante che già conosca la nostra Serie A e non abbia quindi bisogno di un periodo più o meno lungo per ambientarsi nel nostro calcio. Tra questi figurano autentici sogni di difficile realizzazione ma anche giocatori più abbordabili che potrebbero cambiare aria nelle prossime settimane. Nella prima categoria rientrano il milanista Piatek e il napoletano Llorente. Ma mentre il primo non pare intenzionato a tornare sui propri passi, il secondo ha dalla sua uno stipendio molto alto per gli standard del Grifone. Decisamente più percorribili sembrano invece le piste che portano ai vari Destro, Zaza, Petagna e Donnarumma.



Al di là delle Alpi l'attenzione è invece rivolta soprattutto verso l'est Europa dove piacciono il polacco Klimata e lo slovacco Bozenik.