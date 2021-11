Tra smentite ufficiali, false piste e sondaggi reali prosegue da parte del Genoa la ricerca di un nuovo direttore sportivo.



Se Walter Sabatini, malgrado le secche negazioni che arrivano al riguardo da Villa Rostan, continua a restare il candidato numero uno per il ruolo a Pegli non si tralasciano profili alternativi. Tra questi negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di ​Ramon Planes, ex segretario tecnico del Barcellona.