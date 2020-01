Sarà un Genoa in emergenza difensiva quello che domenica alle 18 proverà a strappare punti pesanti alla Roma.



Oltre a capitan Cripscito, fuori per squalifica, Davide Nicola dovrà infatti fare a meno anche di Cristian Zapata. Tornato ad allenarsi con l'inizio dell'anno nuovo dopo un mese e mezzo di stop per guai fisici, il centrale colombiano si è nuovamente fermato a causa di un indolenzimento muscolare la cui natura è ancora tutta da accertare.



Quello che è certo è che di sicuro Zapata salterà la gara contro la Roma, anche per evitare guai maggiori e per metterli un pieno recupero fisico in vista del prosieguo della stagione.