Suonano altri due campanelli d'allarme in casa Genoa in vista della gara di sabato con il Cagliari.



All'allenamento di ieri non hanno infatti preso parte né Zukanovic né Biraschi, entrambi alle prese con problemi muscolari di lieve entità. Sia il bosniaco che il romano dovrebbero comunque riuscire a recuperare in tempo per la sfida salvezza con i sardi. Ma se così non fosse Cesare Prandelli si ritroverebbe con un reparto arretrato totalmente da inventare vista l'assenza certa dello squalificato Romero.